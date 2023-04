Atp Marrakech 2023: Musetti di nuovo ko ai quarti, Muller vince in tre set

Lorenzo Musetti si arrende in tre set a Alexandre Muller, numero 126 al mondo, e dice addio all’ATP 250 di Marrakech 2023. Dopo la vittoria contro Gaston, il tennista di Carrara esce ai quarti di finale contro il francese, che si è imposto con lo score di 3-6 6-1 4-6 conquistando la prima semifinale in carriera. Ad attenderlo ci sarà ora il vincente tra O’Connell e Kotov.

LA PARTITA – Il match si apre con un turno di battuta a 15 del francese e uno tenuto a zero da Musetti. Sfida equilibrata nei primi cinque game, ma nel sesto gioco l’azzurro crolla e subisce un break a zero (2-4). Segnali di ripresa nell’ottavo game, dove Musetti ha tenuto il servizio a zero, ma Muller riesce a chiudere il set sul 6-3 con un ultimo turno al servizio a zero. Dopo esser stato costretto ad annullare quattro palle break nel primo game del secondo set, Musetti reagisce alla grande strappando il servizio all’avversario nel secondo gioco (2-0) e nel quarto (4-0) e volando sul 5-0, Muller si sblocca sul 5-1 ma l’azzurro riesce a chiudere i conti nel settimo game sul 6-1 rimettendo in parità il match. Continua il gran momento di Lorenzo, che inizia il terzo set con un altro break e allunga sul 2-0. Nel quinto game il francese si salva annullando una palla break all’azzurro e accorciando sul 3-2, e nel sesto game conquista il controbreak riportando la sfida in parità sul 3-3. Botta e risposta tra i due tennisti fino all’ottavo game, dove Muller chiude i conti con un break sul 4-6.