Atp Gstaad 2023, out nelle qualificazioni Brancaccio, Gaio e Weis

Giornata negativa per gli italiani impegnati nelle qualificazioni dell’Atp di Gstaad 2023. Sulla terra battuta svizzera, semaforo rosso per Raul Brancaccio, numero 6 del seeding del tabellone cadetto, battuto dal francese Blancaneaux per 6-4 6-3. Niente da fare per Federico Gaio contro il serbo Medjedovic, testa di serie numero 8, che passa il turno per 6-3 7-6. Stesso risultato incassato da Alexander Weis contro il finlandese Virtanen, che conferma i favori del pronostico da numero 3 del seeding.