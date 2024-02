Atp Doha 2024, qualificazioni: Fognini e Zeppieri in rotta di collisione

Sono due gli azzurri che proveranno a superare le qualificazioni dell’ATP 250 di Doha. Fabio Fognini e Giulio Zeppieri, rispettivamente n°4 e n°5 del tabellone cadetto, potrebbero però scontrarsi al turno decisivo. Per il ligure, reduce dalla sconfitta al secondo turno nel challenger di Manama, al debutto un altro veterano del circuito come Damir Dzimhur. Per il tennista di Latina, che prosegue la sua stagione sul circuito maggiore, c’è la wild card Rashad Nawaf. I due a uscire vincitori dalle citate partite si sfideranno nel turno successivo.