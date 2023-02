Atp Cordoba 2023: programma e orari giovedì 9 febbraio con Cecchinato

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 9 febbraio per quanto riguarda il torneo Atp 250 di Cordoba 2023. Torna in campo Marco Cecchinato, che dopo aver superato al debutto Facundo Bagnis sfida un altro argentino, Federico Coria. In palio i quarti di finale contro un altro argentino, ovvero il vincente del derby tra Delbonis e Fran Cerundolo. Esordio anche per la prima forza del seeding, Diego Schwartzman, opposto all’altro Cerundolo, Juan Manuel. Ecco di seguito la programmazione completa.

CANCHA CENTRAL

Dalle ore 18:30 – (6) Coria vs Cecchinato

A seguire – (WC) Pella vs (Q) Dellien

Non prima delle ore 22:30 – (Q) Delbonis vs (2) F. Cerundolo

A seguire – (1) Schwartzman vs (WC) J.M. Cerundolo

CANCHA 1

Dalle ore 18:00 – Garin vs Sousa

A seguire – Lajovic vs (3) Ramos