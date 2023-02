Atp Buenos Aires 2023, Alcaraz accede alle semifinali: sfiderà Zapata Miralles

Il torneo ATP 250 di Buenos Aires perde Lorenzo Musetti, estromesso nei quarti di finale dal qualificato peruviano Varillas, ma gli spunti d’interesse non mancano. Anche perché ha trovato l’accesso alle semifinali il numero uno del seeding Carlo Alcaraz, al suo primo torneo stagionale. Dopo essere stato costretto al terzo set nel suo match d’esordio contro Djere, nella notte le cose sono andate più lisce per lo scorso vincitore degli Us Open. Un netto 6-4 6-2 ad un altro tennista serbo, Dusan Lajovic.

Alcaraz partirà con tutti i favori del pronostico nella semifinale che lo vedrà opposto al connazionale Bernabe Zapata Miralles, al suo miglior risultato in carriera. Il 26enne ha messo fine alla corsa del beniamino di casa Francisco Cerundolo con lo score di 6-3 6-7(4) 6-3. L’altro match vedrà invece di fronte il numero due Cameron Norrie e il già citato Varillas.