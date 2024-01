Atletica, World Indoor Tour Gold: a Ostrava attesi sei azzurri, Ceccarelli pronto ai 60

Il World Indoor Tour Gold, massimo circuito mondiale dell’atletica indoor, arriva in Europa. A Ostrava, Repubblica Ceca, si svolgerà la seconda tappa, prevista per martedì. Al via sono attesi sei azzurri, tra cui il campione europei dei 60 indoor Samuele Ceccarelli. L’atleta italiano dovrà vedersela, tra i tanti, con l’inglese Jeremiah Azu, bronzo continentale dei 100 metri. Il via è programmato per le 17.03, con la finale in programma alle 17.52. Nell’asta presente Roberta Bruni, pronta ad affrontare il bronzo europeo Tina Sutej e la svizzera Angelica Moser. Ludovica Cavalli pronta nel miglio, mentre Catalin Tecuceanu scenderà in pista per gli 800 metri. Entrambi sono chiamati al debutto. Lorenzo Benati invece torna in azione nei 400 metri, inserito nella seconda serie. Diego Pettorossi apre invece l’anno in Europa con i 200 metri, anche lui nella seconda serie.