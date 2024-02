Atalanta: assente anche Palomino contro la Lazio

José Palomino non vedrà il campo contro la Lazio. Il difensore dell’Atalanta ha riportato alcuni dolori durante l’allenamento di venerdì, nella zona del bicipite femorale destro. L’argentino resta a riposo in attesa degli esami necessari ad approfondire e chiarire le sue condizioni. Con lui fermo anche Teun Koopmeiners, dolorante dopo la ferita al malleolo mediale sinistro. Gasperini non potrà contare nemmeno su Isak Hien, alle prese con la lesione del bicipite femorale sinistro e su Michael Adopo, fermo per lombalgia. Convocati Bonfanti e Mendicino dall’Under 23 della Dea per far fronte ai numerosi stop.