Amadeus: “Guarderò Roma-Inter, ma non insieme a Lorella Cuccarini che è romanista”

“Se butterò un occhio a Roma-Inter? No, me la vedrò proprio“. A dirlo è Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, che nella conferenza stampa alla vigilia della quarta serata ha risposto a una domanda sulla sua squadra del cuore, l’Inter. “Lorella (Cuccarini, oggi co-conduttrice ndr) è una grande tifosa della Roma, quindi sicuramente non la guarderemo insieme. Sarà l’unico momento in cui non le vorrò bene al 100%. Dipenderà tutto dal risultato” ha concluso scherzando Amadeus. La buona notizia per lui è che la gara è in programma sabato 10 febbraio alle ore 18.00, dunque non sarà in contemporanea con la finale del Festival.