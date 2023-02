Alaba vota Messi invece di Benzema ai Fifa Awards: “Preferenza espressa da tutta la Nazionale”

Nelle ultime ore sono piovuti insulti e offese, anche a sfondo razzista, su David Alaba, preso di mira sui social per il voto espresso come capitano dell’Austria per l’assegnazione del Best Fifa Player Award. Il difensore del Real Madrid ha infatti votato per Lionel Messi, preferendolo al compagno di squadra Karim Benzema. Ecco però le sue parole su Twitter: “La preferenza è stata espressa da tutta la nazionale austriaca, non solo da me. Tutti nella squadra hanno diritto di voto ed è così che si è decisa la preferenza. Tutti sanno, soprattutto Karim, quanto ammiri lui e le sue prestazioni e ho spesso detto che è il miglior attaccante del mondo. E lo penso ancora, senza alcun dubbio”.

Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha invece parlato della mancanza di rispetto per i suoi ragazzi e per il suo lavoro: “Per quello che abbiamo ottenuto come nazionale, meritiamo più rispetto. Se i giocatori e tecnici inglesi, brasiliani, spagnoli, tedeschi o italiani avessero avuto i nostri risultati, sarebbero stati in lizza per qualsiasi premio. Voglio più rispetto per noi, per la nostra nazionale, per i nostri giocatori e per me stesso, perchè con due medaglie (argento ai Mondiali del 2018 e bronzo a quelli in Qatar, ndr) lo strameritiamo. La Fifa dovrebbe evidenziare che un piccolo paese come la Croazia può competere contro le nazionali più grandi del mondo perché questo è il messaggio più bello per tutto il mondo del calcio”.