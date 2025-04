Sarah Jodoin Di Maria ottiene il pass per la finale a Guadalajara, dove va in scena la prima tappa di Coppa del Mondo di tuffi. Jodoin Di Maria è l’unica azzurra a centrare la qualificazione, mentre sia Matteo Santoro che Stefano Belotti sono stati eliminati. L’italiana ha terminato la qualificazione con il punteggio di 279.60, ottenendo la decima piazza dalla piattaforma. Sarah occupava le prime posizioni al termine delle prime tre rotazioni, ma gli ultimi due tuffi – un doppio e mezzo indietro carpiato e un doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale – le hanno creato alcune difficoltà. La sessione di qualificazione ha visto il dominio della cinese Quan Hongchan, che ha collezionato un punteggio complessivo di 390.40. Secondo posto per un’altra cinese, Chen Yuxi con 373.65 punti, mentre a concludere la top tre c’è la messicana Alejandra Estudillo Torres a quota 325.35.

Hongchan QUAN Q 390.40 Yuxi CHEN Q 373.65 16.75 Alejandra ESTUDILLO TORRES Q 325.35 Pauline Alexandra PFEIF Q 322.40 Daryn WRIGHT Q 311.85 Gabriela AGUNDEZ GARCIA Q 311.50 Andrea SPENDOLINI SIRIEIX Q 303.10 Kate MILLER Q 281.75 Laura HINGSTON Q 280.05 Sarah JODOIN DI MARIA Q 279.60 Ellie COLE Q 276.70 Valeria ANTOLINO Q 275.15 Pandelela PAMG 267.85 122.55 Emily HALLIFAX 267.75 Sophia MCAFEE 266.95 Suri Zoe CUEVA LOBATO 266.60 Maia BIGINELLI 264.00 Anisley GARCIA NAVARRO 259.35 131.05 Victoria GARZA 249.00 Anna KONANYKHINA 246.90 Katelyn FUNG 243.60 Sofiia LYSKUN 231.95 Ana CARVAJAL 229.85 Jade GILLET 196.10

LE QUALIFICAZIONI MASCHILI

Matteo Santoro e Stefano Belotti hanno invece chiuso rispettivamente al diciassettesimo e ventitreesimo posto dal trampolino 3 metri. Santoro ha collezionato 360.25 punti, mancando di nove lunghezze la qualificazione a causa di un errore nel doppio e mezzo avanti con due avvitamenti. Belotti non va oltre i 334.80 punti, dopo essere rimasto in corsa per la finale per i primi quattro tuffi. La sua prova è però finita con un triplo e mezzo rovesciato raggruppato ben al di sotto delle aspettative. Anche nella gara maschile, è la bandiera cinese a dominare le qualifiche. Wang Zongyuan conclude al primo posto con 505.80 punti, davanti al connazionale Zheng Jiuyuan con 451.80. A chiudere la top tre c’è il tedesco Moritz Wesemann a quota 439.50.