Tiro con l’arco, World Cup Antalya 2024: mixed team compound per il bronzo, Nespoli in semifinale nell’olimpico

Prosegue nelle sue performance positive il team italiano del tiro con l’arco ad Antalya, in Turchia, sede della terza tappa di World Cup. Nel compound mixed team c’è in palio la medaglia di bronzo per Elisa Roner ed Elia Fregnan, che hanno battuto Svizzera, Lussemburgo e India, perdendo invece in semifinale per una sola freccia contro il Kazakistan, potendo però rifarsi sabato mattina contro la Colombia alle ore 10.05 nella finalina per un posto sul podio. Va ricordato, inoltre, che gli azzurri sono in finale per l’oro nella squadra maschile e in semifinale femminile nel singolare sempre con Roner.

Per quanto riguarda invece l’arco olimpico, Mauro Nespoli è l’unico azzurro a raggiungere la semifinale, dove affronterà il brasiliano Marcus D’Almeida. Il fuoriclasse italiano ha battuto D’Amour, l’iraniano Mohammadizardkhaneh, il cinese Li e poi il britannico Wise, volando dunque in semifinale dove proverà a conquistare il pass per la semifinale. Federico Musolesi si è arreso agli ottavi, Alessandro Paoli fuori al primo turno. Al femminile Chiara Rebagliati ha vinto contro Cavic al primo turno ma ha perso contro la spagnola De Velasco al secondo turno. Fuori nelle prime sfide eliminatorie Tatiana Andreoli e Lucilla Boari. Eliminati infine al primo turno i ragazzi del mixed team olimpico, Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli, sconfitti dalla Colombia.