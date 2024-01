Calendario Coppa del Mondo tiro a segno Il Cairo 2024: programma, orari e tv

Il calendario di tiro a segno della tappa de Il Cairo della Coppa del Mondo 2024 in programma da venerdì 26 a mercoledì 31 gennaio: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione del tiro a segno che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sono diciotto gli azzurri al via in questo primo appuntamento del massimo circuito mondiale, che mette in palio punti importanti in chiave ranking olimpico. Tutte le finali saranno visibili in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della ISSF – International Shooting Sport Federation. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati e le classifiche per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (un’ora in meno rispetto all’Egitto) delle gare di tiro a segno di questa prima tappa de Il Cairo della Coppa del Mondo 2024.

Calendario Coppa del Mondo tiro a segno Il Cairo 2024

Orari italiani

VENERDI’ 26 GENNAIO

9:30 Pistola aria compressa 10m maschile

12:45 Finale pistola aria compressa 10m maschile

14:15 Pistola aria compressa 10m femminile

17:00 Finale pistola aria compressa 10m femminile

SABATO 27 GENNAIO

8:30 Carabina aria compressa 10m squadre miste

10:00 Pistola aria compressa 10m squadre miste

11:30 Finale pistola aria compressa 10m squadre miste

12:00 Pistola 25m femminile – Precision Stage

DOMENICA 28 GENNAIO

7:30 Pistola 25m femminile – Precision Stage

8:00 Carabina aria compressa maschile 1

10:00 Carabina aria compressa maschile 2

12:15 Carabina aria compressa femminile 1

12:45 Finale carabina aria compressa 10m maschile

14:15 Carabina aria compressa femminile 2

17:00 Finale carabina aria compressa 10m femminile

LUNEDI’ 29 GENNAIO

8:00 Pistola 25m femminile – Rapid Fire Stage

10:30 Finale Pistola 25m femminile

11:00 Pistola automatica 25m maschile – Stage 1

MARTEDI’ 30 GENNAIO

8:00 Carabina 3 posizioni 50m femminile – Stage 1, Relay 1

10:30 Carabina 3 posizioni 50m femminile – Stage 1, Relay 2

10:30 Pistola automatica 25m maschile – Stage 2

17:00 Finale pistola automatica 25m maschile

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO

8:00 Carabina 3 posizioni 50m femminile – Stage 2

11:00 Finale carabina 3 posizioni 50m femminile

11:30 Carabina 3 posizioni 50m maschile – Stage 2

15:00 Finale carabina 3 posizioni 50m maschile