Tennistavolo, preolimpico Sarajevo 2024: Stoyanov, Piccolin e Vivarelli ancora in corsa per Parigi

Prosegue nel migliore dei modi il preolimpico di Sarajevo di tennistavolo, il torneo di qualificazione singolare europeo per gli ultimi pass in palio in ottica Olimpiadi di Parigi 2024, per il team italiano. Dopo Mihai Bobocica, ammesso già ieri allo stage 2, altri tre azzurri oggi staccano il pass per la seconda fase, che consiste in un tabellone con eliminazione diretta che proietterà i due finalisti e le due finaliste ai Giochi. Nel gruppo J Niagol Stoyanov, numero 105 del ranking, ha battuto per 4-1 (11-7, 11-7, 7-11, 12-10, 11-5) il lettone Daniels Kogans e si è classificato secondo. Bobocica era invece già certo del primo posto nel Gruppo H e nel suo ultimo match ha sconfitto per 4-0 (11-5, 11-5, 11-9, 11-9) il sanmarinese Mattias Mongiusti.

Nel Gruppo A in campo femminile secondo posto per Giorgia Piccolin, che però ha dovuto aspettare in serata la vittoria per 4-2 della croata Hana Arapovic sulla slovena Ana Tofant per essere certa di tornare a gareggiare anche domani. Nel gruppo K, infine, una straordinaria Debora Vivarelli ha dato spettacolo quest’oggi. L’azzurra ha infatti ba battuto per 4-1 (11-9, 11-9, 10-12, 11-4, 11-5) la ceca Hana Matelova. Dal 7-7 si è portata sul 9-7 e sul 10-8 e ha sfruttato il secondo set-point, dall’8-6 nel secondo parziale è stata superata (8-9) e ha piazzato un break di 3-0. Quando è ripreso il gioco, da 7-8 ha nuovamente vinto tre scambi consecutivi (10-8), perdendo però per 10-11. Un passaggio a vuoto che non la condiziona: nella quarta frazione dal 6-4 ha vinto cinque punti di fila e al quinto setha allungato addirittura sul 9-1, quindi sul 10-5 è passata al primo match point. Successivamente, in serata, l’azzurra ha certificato la prima posizione nel suo girone battendo dopo un durissimo incontro terminato 4-3 (11-7, 11-4, 9-11, 9-11, 8-11, 11-9, 11-8) l’olandese Tanja Helle.