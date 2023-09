Tennistavolo, Europeo a squadre 2023: Italia femminile sconfitta 3-1 dalla Francia al debutto

Parte con una sconfitta il Campionato Europeo a squadre di tennistavolo per l’Italia femminile guidata da Elena Timina. Le azzurre nella prima sfida del Gruppo C si sono arrese -1 contro la Francia. L’unico punto è stato portato a casa da Nikoleta Stefanova, che in cinque set ha battuto Yuan Jia Nan. Giorgia Piccolin si è arresa prima in cinque set a Prithika Pavade e successivamente in tre parziali a Nan, mentre Debora Vivarelli è stata sconfitta nettamente da Audrey Zarif. Domani tornano protagonisti gli uomini, impegnato contro la Repubblica Ceca dopo la sconfitta all’esordio contro la Svezia.