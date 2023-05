Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Shanghai 2023: Roner e Fregnan quarti nel mixed team compound

di Mattia Zucchiatti 52

Sconfitta allo shoot off per Elisa Roner ed Elia Fregnan nella finale per il bronzo nel mixed team compound. A Shanghai, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023, la coppia azzurra perde 154-154 (19-18) contro il Messico di Andrea e Miguel Becerra e chiude al quarto posto. Primi tre set conclusi tutti 38-38 e l’ultimo con un doppio 40 che rimanda il verdetto allo shoot off. Qui è la coppia centroamericana che si dimostra più lucida e piazza un 10 e 9 contro i due 9 degli azzurri. La spedizione tricolore tornerà in Italia dove inizierà a preparare i prossimi eventi internazionali: dal 28 maggio al 4 giugno ci sarà l’European Grand Prix a Umag in Croazia, mentre la Coppa del Mondo tornerà con le frecce di Medellin, in Colombia, dal 13 al 18 giugno.