Wta Palermo 2024: Zheng inarrestabile, vola di nuovo in finale dove sfiderà Muchova

Qinwen Zheng è inarrestabile e da numero uno del seeding potrà provare a difendere in finale il titolo del Wta di Palermo. La cinese, vincitrice dell’ultima edizione, è infatti approdata in finale al Country e domenica sera è pronta a contendersi la trentacinquesima edizione contro Karolina Muchova, testa di serie numero due del torneo e giocatrice di assoluto livello ma falcidiata dagli infortuni. Entrambe vantano una finale Slam in carriera, persa, la ceca sulla terra rossa di Parigi e la più giovane collega sul cemento australiano.

ZHENG VUOLE IL BIS

La giovane tennista asiatica, numero 7 al mondo e reduce da una finale Slam in stagione, ha avuto la meglio di Diane Parry, quarta favorita del seeding, col punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 38 minuti di gioco. La francese è stata senz’altro l’avversaria che più ha messo in difficoltà la Zheng, col suo tennis di qualità, il rovescio a una mano e un’imprevedibilità di fondo, ma in uno scontro tra filosofie agli antipodi, ad avere la meglio è stato il gioco potente, intraprendente e comunque vario della cinese. La ventunenne nel primo set, dopo otto game di fila in cui entrambe sono state praticamente impeccabili al servizio, ha strappato il servizio alla francese, andando a servire per il set. La Parry, però, stupendo il pubblico del Centrale, è riuscita a trovare l’immediato controbreak, salvo però poi capitolare nel game successivo, in cui Zheng ha conquistato un altro break e stavolta ha chiuso al servizio sul 7-5. Nel secondo set, ancora una sliding door amara per la francese, che è la prima ad avere due palle break a disposizione, non sfruttandole nel secondo game, per poi subire il break nel terzo gioco, con turni al servizio poi agevoli da parte di entrambe ma con la cinese che nel decimo gioco va a servire per il match e non perdona.

BEGU SALUTA LA “SUA” PALERMO, MUCHOVA TORNA IN FINALE

In serata, la già campionessa del 2022, Irina-Camelia Begu, altra schiacciasassi del torneo fin qui, ha sfidato la seconda testa di serie, Karolina Muchova, che in stagione ha dovuto fare i conti con un infortunio ma che resta una giocatrice di altissimo livello. Alla fine la rumena deve arrendersi alla più qualitativa ceca, che così approda in finale con l’obiettivo di vincere il suo secondo torneo a livello di Wta, dove nel ranking è al momento alla posizione numero 35. Nella tarda serata palermitana il punteggio finale è senza storia: 6-1 6-1 per la ventisettenne di Olomouc, che a questo punto parte sfavorita contro la campionessa in carica, ma ha senz’altro i mezzi per impensierirla. Nel primo set le cose precipitano ben presto per la Begu, che fin qui aveva dominato ognuno dei match giocati, a cominciare da un doppio bagel all’esordio. Oggi, però, non c’è storia: tre break di fila per Muchova a fronte però di trentasei minuti di gioco, e pensare che era stata proprio Begu, nel secondo gioco, ad avere la prima palla break in assoluto, non sfruttata. Poi, appunto, la rumena si smarrisce totalmente e cede di schianto. Lo stesso accade nel secondo set: Begu ancora una volta pare partire bene al servizio tenendo la battuta, poi si scioglie come neve al sole al cospetto dei passanti, delle palle corte e delle belle variazioni della tennista ceca, stasera davvero in grande spolvero, ed è così che alle 23.15, orario insolitamente non troppo tardo, si spengono i riflettori sul Centrale. Ma si riaccenderanno domani per la super sfida tra la testa di serie numero uno, Qinwen Zheng, e la testa di serie numero due Karolina Muchova.