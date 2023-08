Wta Montreal 2023, Camila Giorgi supera il primo turno di qualificazione

Camila Giorgi parte col piede giusto nelle qualificazioni del Wta di Montreal 2023. Sul cemento canadese, dove l’azzurra ha conquistato il titolo più importante della sua carriera due anni fa, rispettato il pronostico contro Elvina Kalieva battuta per 6-2 6-4 in 1 ora e 19 minuti di gioco. Nonostante sette doppi falli e due break concessi, la Giorgi non si complica la vita e avanza al turno decisivo dove affronterà un’altra statunitense, la Krueger che passa in rimonta sulla svedese Bjorklund 5-7 6-4 6-4.