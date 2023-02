Wta Monterrey 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 28 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 28 febbraio al Wta Monterrey. Sul cemento messicano sono tre le azzurre in gara. Dalle 19:00, in contemporanea su due campi diversi, toccherà a Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, che dovranno vedersela rispettivamente contro Marina Bassols Ribera e Tatjana Maria. Spazio anche a Camila Giorgi che dovrà sfidare Elena Ruse per confermare quanto di buono fatto vedere a Merida. Ecco il programma odierno.

Programma martedì 28 febbraio

Center Court

Dalle 19:00, E. Mertens – D. Shnaider

A seguire, Osorio – Sherif

A seguire, Tsurenko – Vekic

A seguire, Garcia – Juvan

Court 1

Dalle 19:00, Bassols Ribera – E. Cocciaretto

A seguire, K. Siniakova – K. Rakhimova

A seguire, E. Navarro – L. JeanJean

A seguire, E. Ruse – C. Giorgi

Court 4

Dalle 19:00, L. Bronzetti – T. Maria

A seguire, N. Parrizas Diaz – X. Wang

A seguire, S. Vickery – X. Wang