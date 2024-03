Wta Indian Wells 2024, Swiatek dopo il trionfo: “Orgogliosa di me stessa, le cose non sono così semplici come sembrano”

“Mi sento molto orgogliosa di me stessa, penso di aver fatto davvero un buon lavoro perché non era facile gestire le emozioni dopo quello che è successo in Australia. Ho avuto un sorteggio complesso, giocando contro rivali contro cui avevo avuto problemi in passato e questo mi ha generato molto stress, ma il livello è aumentato man mano che giocavo le partite”. Così Iga Swiatek parla dopo aver trionfato nel WTA 1000 di Indian Wells per la seconda volta in carriera. “Le cose non sono così semplici come sembrano. Essere la numero 1 può condizionarti a livello mentale e farti credere di dover vincere ogni partita. È necessario trovare una buona solidità mentale per sfruttare la fiducia che deriva dal sapere che se “Gioco al mio massimo livello, sono in grado di battere chiunque, senza che questo comporti l’obbligo di vincere sempre. Sono consapevole che avrò degli alti e bassi, ma sto imparando a gestire meglio la pressione”, ha aggiunto Swiatek.