Wta Guadalajara 2023, magnifica Martina Trevisan: battuta Ons Jabeur in rimonta agli ottavi

Martina Trevisan sorprende Ons Jabeur agli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Guadalajara. L’azzurra vince 6-7(4) 7-5 6-3 in rimonta, dopo che la tunisina numero sette al mondo si era procurata l’occasione di servire per il match sul 5-4 del secondo set. Quello di Guadalajara è il secondo quarto di finale in un WTA 1000 sul cemento per Trevisan in questa stagione, dopo aver fatto lo stesso a Miami. Si tratta inoltre della sua prima vittoria su Jabeur, nonché il primo successo contro una top 10 dal match vinto contro Maria Sakkari a gennaio. Adesso Trevisan affronterà l’americana Caroline Dolehide per un posto in semifinale.

Il primo set sorride a Jabeur, ma l’andamento del gioco evidenzia uno spirito combattivo dell’azzurra che alla fine si dimostra decisivo. Trevisan infatti riesce a cancellare otto set point, ma deve arrendersi al tie break 7-4. Anche nel secondo set è prima favorita del seeding a dare il primo scossone con il break del 3-2, ma alla sesta opportunità Trevisan pareggia il conto dei break. Jabeur piazza un nuovo allungo al nono game e si guadagna l’opportunità di servire per il match, ma ancora una volta Trevisan – stavolta dal 30-0 – strappa il servizio, prima di chiudere il set sul 7-5. Nel terzo set l’equilibrio dura fino al 2-3. Trevisan trova il primo allungo e nemmeno il controbreak a zero le cancella lucidità e determinazione. Il peso delle varie occasioni mancate si fa sentire e Jabeur all’ottavo game cede nuovamente il servizio. Nel momento cruciale il braccio non trema a Trevisan che chiude dopo una battaglia di poco più di tre ore.

Niente da fare invece per Camila Giorgi. La 39enne di Macerata è stata battuta 6-2 6-2, in appena 66 minuti di partita, dalla greca Maria Sakkari. Un doppio break di vantaggio nel primo set proietta la numero 9 del ranking sul 5-0. Giorgi ne recupera uno, ma cede nuovamente la battuta per il 6-2. Nel secondo set Giorgi parte forte strappando il servizio in apertura, ma il controbreak a zero nel quarto gioco è il preludio per il nuovo 6-2 finale. Questo sarà il 12esimo quarto di finale WTA 1000 in carriera per Sakkari e il terzo del 2023 dopo Indian Wells e Madrid. “È sempre molto difficile interpretare Camila, perché è una giocatrice molto aggressiva”, ha detto Sakkari a caldo. “Sono molto felice di tornare qui ai quarti di finale”.