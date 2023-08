Wta Cincinnati 2023, Sabalenka batte Jabeur: sfiderà Muchova in semifinale

Aryna Sabalenka conquista la semifinale del Wta 1000 di Cincinnati. La bielorussa batte 7-5 6-3 la numero 5 del mondo Ons Jabeur e guadagna il pass per la sfida contro Karolina Muchova. Dopo uno scambio di break in apertura, Sabalenka è andata a servire per il set sul 5-3 ma un passaggio a vuoto ha rimesso tutto in discussione. Tuttavia la 25enne è riuscita a far suo il set prima del del tie-break, strappando il servizio per la terza volta. Nel secondo set Jabeur parte bene, salendo sul 3-1. Ma allo stesso tempo è costretta a gestire un problema al piede e una volta tornata in campo subisce due break di fila. Alla prima occasione Sabalenka chiude la contesa dopo un’ora e venticinque di gioco.