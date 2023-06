WTA Berlino 2023, programma e orari venerdì 23 giugno

È stato ufficialmente pubblicato il programma del WTA 500 di Berlino per quel che concerne venerdì 23 giugno, giornata che sarà interamente dedicata ai quarti di finale. I match più interessanti per il grande pubblico sono certamente quello che metterà di fronte Caroline Garcia e Petra Kvitova e quello in cui Maria Sakkari se la vedrà con Marketa Vondrousova.

WTA 500 BERLINO – IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 23 GIUGNO

A partire dalle 11:00 – Kudermetova vs Alexandrova

Non prima delle 12:30 – (3) Garcia vs (7) Kvitova

Non prima delle 15:00 – (6) Sakkari vs Vondrousova

Non prima delle 17:00 – Avanesyan vs Vekic