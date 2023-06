Inter, ufficiale il trasferimento di Dzeko al Fenerbahce

Edin Dzeko è ufficialmente un nuovo attaccante del Fenerbahce: a rendere nota la notizia è stato lo stesso club turco, che ha comunicato ufficialmente l’ingaggio del centravanti bosniaco in scadenza con l’Inter. Comunicati anche alla Public Disclosure Platform, la piattaforma che in Turchia gestisce i dettagli economici degli accordi, le cifre del contratto: l’ex calciatore nerazzurro guadagnerà 4.2 milioni di euro l’anno per le prossime due stagioni.