Wta 1000 Miami: interrotto il match Azarenka-Putinsteva per un problema ad occhio di falco. Slitta l’incontro tra Musetti e Alcaraz

Non c’è pace per il torneo di Miami. Dopo gli innumerevoli slittamenti dovuti alle condizioni metereologiche avverse, si è messo di mezzo un nuovo problema che ha costretto all’interruzione del match tra Viktoria Azarenka e Yulia Putintseva. Si tratta di problema ad Hawk-Eye, l’occhio di falco, che non funziona a causa di un abbassamento della corrente. Le due giocatrici stavano disputando il quarto game, e ora sono in attesa di conoscere le tempistiche per la ripresa. Il campo è lo stesso che ospiterà più tardi la sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, che dunque slitterà di qualche decina di minuti.

Aggiornamento ore 20.20: la sfida tra Azarenka e Putinsteva è ricominciato.