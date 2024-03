Wta 1000 Miami 2024: Paolini bene dopo la pioggia, Volynets ko e ora Navarro

Jasmine Paolini vola al terzo turno del Wta 1000 di Miami. L’azzurra batte la numero 121 del mondo Volynets 7-6(8) 7-5, in due ore e sei minuti di gioco, divisi in due giornate diverse. Si è ripartiti oggi, dopo la pausa di un giorno per le piogge che si sono abbattute sulla Florida, dal secondo set sul 5-4 Volynets e servizio Paolini. La carrarese è brava a tenere la battuta a freddo e a togliere il servizio a zero all’americana andando a servire per il match. La numero 12 del tabellone non trema e concede un solo punto in risposta alla statunitense archiviando nel migliore dei modi una partita infinita. Paolini avanza al terzo turno, dove affronterà un’altra giocatrice a stelle e strisce, la testa di serie numero 20 Emma Navarro, che ieri ha battuto 6-4 6-3 la numero 122 del mondo Hunter. Sarà il terzo confronto fra le due. Il bilancio recita al momento 2-0 Navarro, che ha sconfitto Paolini a Doha quest’anno.