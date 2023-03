Wta 1000 Miami 2023, Trevisan raggiante: “Rido perché la mia passione è un lavoro: cosa può andar male?”

“Sapevo di dover giocare una grande battaglia, lei è una grande giocatrice, le piace spingere su questi campi, ero pronta ad affrontarla e sono molto felice. Per me era la prima volta qui, felice per il risultato”. Lo ha detto Martina Trevisan dopo la vittoria in due set contro Jelena Ostapenko che le apre le porte dei quarti di finale del Miami Open: “Sono felice, siamo qui a Miami, sto facendo di un lavoro quella che è la mia passione, cosa può andare male? Penso partita dopo partita, ho messo insieme tante esperienze, a Parigi ho giocato la prima semifinale Slam e continuo a imparare”.