L’attesa è finita. Nel weekend del 22 e 23 febbraio si alza il sipario sul campionato nazionale di Serie A1, A2 e B per quanto riguarda le squadre di ginnastica ritmica. Primo appuntamento stagionale quello in programma al PalaTricalle di Chieti, dove il Trofeo San Carlo Veggy Good prende il via con l’organizzazione della società Armonia d’Abruzzo della presidente Anna Mazziotti e dello staff guidato da Germana Germani, in collaborazione con la Federginnastica. La manifestazione abruzzese sarà il primo dei tre eventi stagionali di regular season. Va ricordato come la seconda tappa sia fissata a Forlì il 15-16 marzo, la terza ad Ancona il 12-13 aprile, mentre il torneo si concluderà con la Final Six del 17-18 maggio a Torino.

In ottica tricolore, è chiaro che anche quest’anno la squadra da battere è la favoritissima Ginnastica Fabriano, reduce nella passata stagione dalla conquista dell’ottavo scudetto consecutivo. La squadra marchigiana sarà trascinata da Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma senza la storica compagna di tante avventure – tra cui quella a Cinque Cerchi – Milena Baldassarri, che ha concluso la sua straordinaria carriera agonistica. Con la giovane fuoriclasse azzurra troviamo anche Anna Piergentili, Alice Taglietti, Veronica Zappaterreni e la russa Alina Vasilenko.

Difendono il podio nel 2024 e proveranno a inserirsi per la vittoria del campionato nazionale Udinese e Raffaello Motto. La talentuosa ASU, vicecampionessa italiana, può vantare in rosa Tara Dragas, Isabelle Tavano e l’innesto di Gaia Mancini, oltre al prestito della russa Anastasia Simakova. Il sodalizio di Viareggio ha confermato il prestito straniero Darja Varfolomeev. La tedesca è solo una delle star in prestito per uno dei campionati più prestigiosi a livello mondiale: troveremo nel corso della stagione anche la cipriota Vera Tugolukova all’Eurogymnica Torino, la tedesca Lara Push con la San Giorgio ’79, la francese Helene Karbanov con la Polisportiva Varese, l’ungherese Fanni Pigniczki con Forza e Coraggio di Milano, la kazaka Aibota Yertaikyzy con la Ginnastica Terranuova, la bulgara Oleksandra Shalueva con la Ginnastica Opera, l’ucraina Taisiia Onofriichuk con l’Armonia d’Abruzzo, la polacca Liliana Lewinska con la Polimnia Ritmica Romana. Tra tutte le contendenti, soltanto la neopromossa Cervia Ginnastica e Sport si presenta con una formazione completamente made in Italy.

DIRETTA SU SPORTFACE TV

La rassegna tricolore si articolerà su due giorni di gare e prenderà il via sabato 22 febbraio con la Serie A2 alle ore 15:00, per poi proseguire la competizione con la A1 alle ore 18:30: entrambe saranno trasmesse in diretta, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Elena Varallo, su Sportface Tv, la piattaforma OTT del gruppo Nexting, che per il secondo anno consecutivo sarà la casa della ginnastica, per tutta la stagione agonistica di gare nazionali e non solo. I biglietti sono in vendita al botteghino o, in prevendita, contattando la società organizzatrice.

TORNA ANCHE “FANTARITMICA”, ECCO IL REGOLAMENTO

E non mancherà anche quest’anno l’appuntamento con Fantaritmica, il gioco che prevede la formazione di una squadra che guadagna e perde punti nell’arco del Campionato di Serie A, entrando nella classifica insieme a tutti gli altri utenti. Scopriamo assieme il regolamento completo, così come ideato dagli organizzatori.

Come si iscrive una squadra?

Si hanno a disposizione un totale di 100 clavette per acquistare i membri della propria squadra. Il numero di componenti è di 6 ginnaste o team tecnici per squadra (scelte fra le partecipanti alla Serie A1 e A2). L’unico modo per iscrivere la propria squadra al gioco (e tenere monitorati i propri progressi durante il campionato) è tramite il sito app.fantaritmica.it. È possibile registrare una sola squadra a testa, ed è necessario utilizzare un indirizzo email valido (maggiori informazioni nella sezione FAQ). Ogni squadra deve avere un proprio nome, il più originale possibile. Ogni squadra avrà un capitano, i cui punti guadagnati nel corso della terza tappa verranno raddoppiati: nell’area personale il suo nome sarà contrassegnato da una “C”. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 12:00 del 3 febbraio alle ore 12:00 del 22 febbraio 2025: qualsiasi squadra registrata oltre il termine ultimo non verrà inserita. È possibile modificare la propria squadra in un secondo momento, purché i cambiamenti avvengano prima della chiusura delle iscrizioni (maggiori informazioni nella sezione FAQ).

Come si gioca?

Per guadagnare e/o perdere punti si considerano esclusivamente i Bonus e i Malus. I Bonus e i Malus sono validi se e solo se risultano visibili nella diretta. In alternativa, le ginnaste possono usufruire dei 3 tag del Bonus Influencer a loro concessi per ogni tappa per mostrare eventuali Bonus non inquadrati in televisione. Nell’elenco di ginnaste e società è etichettata come “Verificata” la formazione delle società che ce l’hanno comunicata e di cui siamo certi; le società denominate con “Non verificata” sono quelle di cui abbiamo ipotizzato i nominativi basandoci su gare precedenti. Le ginnaste nelle formazioni che non gareggiano attivamente a una tappa di Serie A, ma sono presenti, possono guadagnare tutti i punti a eccezione di quelli strettamente legati alla gara. Tutti i Bonus circoscritti all’uso dei Social Media (tag, post di ringraziamento, ecc.) devono essere fatti entro il martedì alle ore 23:59 successivo alla tappa: quelli eseguiti dal mercoledì varranno per la seguente. I Bonus non sono cumulabili tra di loro, ossia ogni Bonus viene contato solo una volta per ogni tappa, tranne se specificato diversamente. Il gioco interesserà solo le tappe di Regular Season: non sarà quindi possibile accumulare punti durante la Final Six/Play-off.

Come funziona la classifica?

Classifica Utenti: classifica delle squadre iscritte al gioco. Classifica Ginnaste: riguarda quale atleta sta facendo più punti nel FantaRitmica. Classifica delle Società: decreta la società in testa nel FantaRitmica, ed è calcolata sommando i 4 punteggi più alti all’interno di ogni società per tappa ottenuti da ginnaste e allenatrici. Le classifiche delle ginnaste, delle società e degli utenti verranno pubblicate non prima del sabato successivo alla tappa di Serie A di riferimento alle ore 14:00. Alla fine del gioco verranno assegnati dei premi alle prime 8 squadre classificate (utenti) e alle prime 3 ginnaste. I premi sono forniti da Venturelli, responsabile del trattamento dei dati e della consegna.

(*) Fanno eccezione i Bonus e i Malus relativi alla retrocessione, alla qualifica in Final Six e alla vittoria dello scudetto, che possono essere guadagnati da tutte le ginnaste registrate (a patto che abbiano preso parte ad almeno una tappa).