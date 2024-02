Wta 1000 Dubai 2024: Rybakina si ritira, Paolini vola in semifinale senza giocare

Elena Rybakina si ritira, Jasmine Paolini avanza senza giocare. E’ accaduto di nuovo, sempre in un torneo 1000, e dopo Cincinnati ad agosto la kazaka lascia campo libero alla toscana anche al torneo di Dubai, dove questa volta per l’azzurra si spalancano le porte delle semifinali. A causa di un problema gastrointestinale, la numero 4 del mondo ha dovuto rinunciare al match contro Jas, che così per la prima volta in carriera approda in una semifinale di un torneo “mille”. Non solo: era già best ranking per la ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, che si trova già in live alla posizione numero 21 e può davvero sognare di avvicinarsi alla top-20 per la prima volta in carriera.

Come detto, già ad agosto scorso al torneo di Cincinnati negli ottavi di finale Rybakina a causa di un infortunio non riuscì a scendere in campo contro la toscana, che in quel caso avanzò ai quarti. Non un incrocio fortunato per la kazaka quando di fronte si ritrova la forte tennista azzurra, che ora sogna davvero in grande. In semifinale affronterà una tra Vondrousova e Cirstea.