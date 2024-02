Wta 1000 Dubai 2024: Cocciaretto esce di scena, Gauff vince in due set

Elisabetta Cocciaretto lotta ma esce di scena al torneo Wta 1000 di Dubai 2024. Negli Emirati la tennista marchigiana si è arresa in due set contro la ben più quotata statunitense Coco Gauff, numero 3 al mondo, col punteggio di 6-1 7-5, in un’ora e quarantatré minuti di gioco. La ventitreenne di Fermo ha sprecato alcune importanti chance nel secondo set, dopo aver perso nettamente il primo parziale, e saluta il ricco torneo sul cemento emiratino.

Nel primo set è Cocciaretto a subire il break in apertura, ma l’azzurra ha la grande forza d’animo di reagire subito e prendersi l’immediato controbreak. La poderosa americana, però, non ci sta e strappa ancora una volta il servizio all’italiana, che tentenna tantissimo nei suoi turni di battuta, tanto da subire altri due break (uno a zero) per il comodo 6-1 della Gauff. Simile e allo stesso tempo diverso l’andamento del secondo set: Cocciaretto è in crisi col servizio e apre con due turni di battuta persa per il 3-0 pesante dell’avversaria, poi grandissima reazione della marchigiana che a sua volta trova due controbreak e torna in parità sul 3-3. Le due si trovano meglio in risposta e di lì in avanti chi è al servizio continua a farsi irretire dalla rivale: altri cinque break in fila, purtroppo per la classe 2000 l’ultimo consente alla numero tre al mondo di servire per il match e questa volta non fallisce per il 7-5.