Wta 1000 Cincinnati 2024, inarrestabile Sabalenka: vittoria schiacciante su Pegula per 6-3 7-5

Aryna Sabalenka trionfa a Cincinnati nel Wta 1000 in Ohio che precede gli Us Open. La bielorussa schianta in due set la padrona di casa Jessica Pegula con il punteggio di 6-3 7-5 e conquista il suo 15esimo titolo Wta in carriera. Pegula può veramente poco contro il dominio di Sabalenka, che è inarrestabile in risposta e letteralmente impeccabile al servizio con una doppia cifra di ace e ben cinque servizi su sette tenuti a zero nel secondo set. La giocatrice bielorussa si dimostra dunque tornata ai suoi livelli e manda un segnale in vista del Grand Slam di settimana prossima, dove arriva con la seconda posizione nel world ranking.

Nel primo set il match ingrana subito e regala spettacolo con game veloci e ottimi scambi da parte di entrambe le giocatrici. I primi due servizi sono molto combattuti, poi, al terzo game, Sabalenka inizia a colpire con una precisione e forza chirurgica: tre ace in fila e poi servizio tenuto a zero. Nel quarto game il match passa dalla parte della bielorussa, che converte la palla game per Pegula in ben due palle break per strappare il servizio alla padrona di casa. Sabalenka conferma in seguito il break con altri due ace e un altro game a zero. L’americana prova a rimanere aggrappata al set, ma le scivola via piano piano anche a causa dei tanti errori al servizio. Primo set concluso con il punteggio di 6-3 per Sabalenka.

Nel secondo set la partita è subito in salita per la statunitense Pegula: Sabalenka alza la qualità e il ritmo in maniera spaventosa e strappa il break in apertura, per poi consolidarlo con un game tenuto a zero nel gioco successivo. Pegula resiste alla rimonta di Sabalenka nel suo turno di battuta ma la numero 3 del mondo è inarrestabile al servizio e chiude un altro servizio a zero per il momentaneo 3-1. Il match prosegue con un servizio tenuto a testa ma il dato in battuta per Sabalenka è spaziale: cinque servizi su sette tenuti a zero. Sabalenka arriva a servire per la vittoria del torneo ma improvvisamente la palla pesa e iniziano gli errori che poi regalano il controbreak a Pegula. Sul 5-5 l’americana si ritrova in gioco ma non riesce ad approfittarne, con Sabalenka che si riporta in vantaggio con un altro break. La bielorussa torna a servire per il match e stavolta riesce a chiudere con un 7-5, trionfando sul cemento di Cincinnati.