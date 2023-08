Wta 1000 Cincinnati 2023: Trevisan-Pegula interrotta, malore per un tifoso

Attimi di timore, di paura e di attesa nel centrale di Cincinnati, campo in cui si stavano esibendo la nostra Trevisan contro la Pegula, numero 3 al Mondo. Nel corso dell’inizio del terzo set, con la statunitense avanti di un break sullo 0-2, l’arbitro ha richiamato l’attenzione delle giocatrici per bloccare il match. Il motivo? Il malore improvviso di uno spettatore che ha suscitato la preoccupazione di tutti. Non si tratta di una cosa di poco conto, in quanto il match rimane attualmente bloccato. Non chiara ancora la causa del malore.