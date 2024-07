Wimbledon 2024, Swiatek: “Dopo Parigi dovevo riposare meglio, non è facile cambiare superficie”

Sconfitta al terzo turno del torneo di Wimbledon 2024 da Yulia Putintseva, la numero uno al mondo Iga Swiatek ha ben chiaro in mente l’errore commesso: “So cosa ho fatto di sbagliato dopo il Roland Garros: non mi sono riposata adeguatamente e ora il mio serbatoio è vuoto. Non ripeterò lo stesso errore in vista delle Olimpiadi. Sento che sull’erba ho bisogno di un po’ più di energia per essere paziente e accettare gli errori, quindi avrei dovuto recuperare meglio dopo una stagione molto dura sulla terra rossa“.

La polacca non ha però condiviso il pensiero di Putintseva (“La partita l’ho vinta io, non me l’ha regalata lei“): “Un match di tennis non può mai essere deciso da una sola persona. Lei è stata brava ad approfittare dell’occasione, ma io ho commesso degli errori nel secondo set, permettendole di rientrare in partita. Analizzare questa partita è difficile senza riguardarla ma soprattutto non ce n’è bisogno perché la stagione sull’erba è già finita e sulla terra battuta sarà tutto diverso“.

Infine, sulla possibilità di riuscire a vincere Wimbledon prima o poi: “Probabilmente se rigiocassi questo torneo tra due mesi farei meglio, sarei più determinata e lotterei ancora di più. Invece se ne parlerà tra un anno e non so bene cosa accadrà. Non nego che questa parte della stagione non sia facile: siamo a metà e passare da una superficie all’altra, da una in cui gioco il mio miglior tennis a un’altra in cui devo lottare di più, non è affatto semplice. Magari arrivando al torneo riposata e con più energie le cose potrebbero andare diversamente“.