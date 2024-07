Wimbledon 2024, Musetti: “Torno a casa con la consapevolezza di poter battere chiunque”

“Sono un po’ triste per la partita di oggi, per come è andata, ma penso che Novak abbia giocato una partita incredibile. Ha dimostrato di essere davvero in gran forma, non solo dal punto di vista del gioco, ma anche fisicamente. Non ho molto da dire sul mio gioco, penso di aver fatto quasi tutto abbastanza bene. Torno a casa con tante cose positive, sono state due settimane incredibili per me, è stato fantastico vedere come sono riuscito a mantenere il mio livello anche oggi. Sono orgoglioso di ciò che ho ottenuto in questo torneo”. Lo ha detto Lorenzo Musetti, così come riportato da Puntodebreak, in conferenza stampa dopo la sconfitta a testa altissima in semifinale di Wimbledon 2024 contro Novak Djokovic: “È stata una bellissima partita da entrambe le parti, credo che fosse la settima volta che ci affrontavamo, ma non avevo mai affrontato un Nole così. Oggi mi ha impressionato tantissimo, era la nostra prima volta sull’erba, il suo tennis si adatta perfettamente a questa superficie. E’ stata una grande lotta”.

Sullo straordinario torneo del carrarino: “Porto via tante cose positive da questo torneo, ho dimostrato che posso affrontare quasi chiunque nel circuito, che posso battere chiunque. Probabilmente, prima di questo torneo non avevo la consapevolezza di essere qualcuno che può battere chiunque. Dopo questo torneo, che è anche uno Slam, penso che il mio livello possa essere ancora migliorato. Vado a casa con l’idea di poter battere quasi tutti.”

Infine, sul momento del tennis italiano: “Ognuno ha la propria carriera, ma è emozionante condividere tutte queste settimane con i colleghi italiani in entrambi i circuiti. Ogni settimana abbiamo un italiano ai quarti, alle semifinali o addirittura campione. Ho la mia strada, ma se qualcuno italiano arriva lontano in un torneo sarò molto felice per lui. Adesso stanno arrivando i Giochi Olimpici, un evento molto speciale per me”.