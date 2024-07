Wimbledon 2024, Krejcikova: “Quattro settimane fa era impossibile pensare alla finale”

Barbora Krejcikova ha ottenuto il pass per la finale di Wimbledon battendo Elena Rybakina in tre set e si prepara ora a sfidare Jasmine Paolini per alzare il trofeo: “Mi sento benissimo, è molto bello sentire tutto questo – dice la tennista dopo la vittoria – Sono super orgogliosa di come ho potuto leggere il servizio di Elena, anche se è stato molto difficile, ma a poco a poco ho intuito il posto, anche se ha continuato a servire molto bene. Il suo scatto è così bello che non puoi vederlo davvero, quindi ho fatto più o meno del mio meglio per indovinarlo. Sono felice di aver intuito bene, fin dall’inizio ho creduto nel ribaltare la situazione, anche se lei non ha smesso di mettere in campo colpi vincenti. Sentivo che dovevo restare in gioco, continuare a combattere e restare lì con lei. Ad un certo punto sarebbero arrivate le mie opportunità”. Krejcikova non raggiungeva la finale di un Grande Slam da tre anni: “Sentivo che dovevo migliorare tutto in questo periodo, sono sicuramente migliorata su superfici più veloci, dovevo sviluppare il mio gioco perché era quello che stavano facendo tutte. È bello che oggi sembri di aver fatto dei progressi ed è per questo che ho raggiunto un’altra finale. Oggi, per esempio, ho sentito che in alcuni momenti dovevo metterle più pressione per cambiare la dinamica, quindi una delle opzioni che ho nella manica è il serve and volley”.

Ora la Paolini, che ha incontrato una sola volta: “Non ricordo quella partita, a dire il vero. È passato molto tempo, quello che è chiaro è che è stato un grande viaggio per entrambe raggiungere la finale di Wimbledon. Ho visto un po’ Jasmine questo pomeriggio prima della mia partita perché dovevo tenere traccia del suo punteggio. Sabato mi aspetta una partita difficile, spero che sia una bella partita per entrambe, tanta lotta da parte di tutte e due. Quello che mi aspetto è una partita molto, molto, molto, molto piacevole”. La memoria di Jana Novotna: “Abbiamo parlato tante volte della sua carriera, delle sue partite qui, ma è passato tanto tempo da quei giorni, quindi non ricordo esattamente nemmeno di quali aspetti abbiamo parlato. Ma sì, ce l’abbiamo fatta, spero che sia orgogliosa di me. Dopo il tempo trascorso insieme ho avuto l’opportunità di incontrarla e passare del tempo con lei, vedere com’era e che grande campionessa è. Abbiamo una grande storia del tennis in Repubblica Ceca con questo torneo, ma anche con qualsiasi altro evento. Fortunatamente, crescendo ho sempre avuto molti compagni di squadra a cui ispirarmi, quindi è fantastico essere ora campionessa Grande Slam e finalista di Wimbledon”.

Non è stato un viaggio lineare: “Ho avuto tanti periodi difficili in questa stagione, quattro settimane fa sarebbe stato impossibile pensare di raggiungere una finale di Wimbledon, pensare che avrei potuto essere una giocatrice diversa. Prima del torneo mi ero detta che mi sarei divertita di più, che avevo già ottenuto grandi risultati, quindi volevo solo divertirmi invece di essere così stressata per le mie prestazioni. Finora penso di aver avuto molto successo, mi sto godendo il momento molto di più rispetto a Parigi, dove tutto era molto più stressante. Era la prima volta, quindi da quando ho vinto il titolo tutto è stato più rilassante”.