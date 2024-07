Wimbledon 2024: Bellucci cede a Shelton dopo cinque set e saluta al primo turno

Mattia Bellucci ha seriamente impegnato Ben Shelton al primo turno di Wimbledon 2024, pur perdendo in cinque set per 6-4, 3-6, 3-6, 6-3, 6-4. Partita equilibrata tra l’italiano e l’americano, con il primo in vantaggio di un set al termine del terzo parziale e frenato soltanto dalla pioggia: ritmo spezzato in due giorni e lo statunitense ha ritrovato il suo tennis durante il secondo giorno, ribaltando l’inerzia. Un ottimo Bellucci a Wimbledon, anche dopo le esaltanti qualificazioni, ma non è bastato per fermare Shelton; il figlio d’arte americano sfiderà Lloyd Harris al secondo turno.

IL RACCONTO DI BELLUCCI-SHELTON

Il primo set inizia in maniera molto equilibrata, con Bellucci e Shelton che mantengono i propri turni di servizio. Il primo break è di Bellucci, con l’italiano che gioca nel migliore dei modi e sfrutta un potente dritto a proprio vantaggio. Shelton, aggressivo e rapido, non riesce però a rispondere all’avversario e il set si conclude con la vittoria di Bellucci per 6-4. L’avvio del secondo set si rivela più complicato l’italiano, con Shelton che entra in partita e conquista il break sullo 0-2. Lo statunitense rimane dominante per tutto il parziale, vincendo poi per 6-3 contro un Bellucci che comunque rimane combattivo. Il vento cambia direzione durante il terzo set, quando Bellucci trova il break per il 3-1. L’azzurro tiene poi il servizio in un game lungo undici minuti, durante il quale Shelton conquista ben quattro palle break. L’italiano sale poi in cattedra e va a vincere anche il terzo parziale, concludendolo per 6-3. Dopo questo set e circa due ore in campo, il match viene interrotto per oscurità. Alla ripresa, nel quarto set, break immediato di Shelton grazie a un rovescio lungolinea valso il 2-0 in suo favore, che presto diventa 3-0 grazie alle prime americane. Il parziale segue il ritmo dei turni di battuta dei due protagonisti, sino al definitivo 6-3 per il tennista a stelle e strisce. Partenza lampo di Shelton nel quinto set, con break nel game d’apertura che vale praticamente la chiave della partita: buona discesa a rete di Bellucci, ma volée errata e quindi 1-0. Da quel momento in poi, hanno dominato i turni di battuta sino al decimo game, decisivo per l’esito dell’incontro. Shelton mantiene salda la concentrazione dopo un’altra interruzione per pioggia e chiude 6-4.

