Wimbledon 2023: Keys piega Andreeva, Sabalenka e Jabeur in scioltezza

Nella giornata di oggi si sono conclusi gli ottavi di finale di Wimbledon 2023. Ai quarti di finale si giocherà la rivincita della finale dello scorso anno tra Rybakina e Jabeur. La kazaka gioca solo cinque game contro Haddad Maia prima di approfittare del ritiro della brasiliana. La tunisina asfalta una Petra Kvitova in giornata no vincendo con il punteggio di 6-0 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Mercoledì 12 il rematch della finale dell’edizione di Wimbledon 2022 a 12 mesi di distanza dal successo di Rybakina con il punteggio di 3-6 6-2 6-2.

Molto bene anche la testa di serie numero 2 Sabalenka, che batte Alexandrova 6-4 6-0 in un’ora e 13 minuti di gioco. La bielorussa, dopo un inizio molto equilibrato, toglie il servizio alla russa nel decimo game e prende il totale controllo del gioco vincendo il secondo set 6-0 conquistando i quarti di finale per la seconda volta consecutiva, non considerando l’esclusione nel 2022 per la decisione dell’Atp nei confronti di russi e bielorussi, dopo la semifinale del 2021 persa con Pliskova. Sabalenka affronterà Keys, che si salva al terzo set contro la giovanissima Andreeva, classe 2007 numero 102 del mondo. L’americana testa di serie numero 25 vince con il punteggio di 3-6 7-6 6-2 in due ore di gioco. Keys era sotto 4-1 nel secondo set e ha salvato la palla del 5-1 Andreeva sul proprio servizio. Nel game successivo la sedicenne russa ha probabilmente sentito la pressione della grande manifestazione e ha perso la battuta. Al tie break l’americana è riuscita ad avere la meglio mettendo il match in discesa. Nel terzo set Andreeva accusa il colpo e esce sconfitta ma consapevole di essere già a livello delle migliori.