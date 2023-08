US Open, day 2: italiani in cerca di riscatto nel giorno di Alcaraz e Isner

Dopo un primo giorno non povero di sorprese, i tennisti sono pronti a scendere in campo per affrontarsi e regalare altro spettacolo in questa seconda giornata di partite allo US Open. Sarà il turno della parte alta del tabellone maschile, con Alcaraz che inizierà la corsa per difendere il titolo, e della parte bassa del tabellone femminile, dove Sabalenka è pronta a lanciare ancora l’assalto alla prima posizione del ranking. Sarà una giornata di partite per sette italiani, chiamati al riscatto dopo le cinque eliminazioni azzurre su cinque della prima giornata.

Gli italiani in campo

Inizia la cavalcata nello Slam americano per Jannik Sinner, che affronterà il tedesco Yannick Hanfmann nel primo match della sessione serale sul Louis Armstrong. Si tratta del primo scontro nel circuito tra i due tennisti ed è una partita che l’altoatesino dovrà affrontare con il giusto atteggiamento: Hanfmann non è in gran forma e quest’anno ha superato il primo turno di uno Slam solo a Parigi, con fatica, eppure potrebbe esaltarsi contro un grande avversario. Toccherà a Matteo Berrettini, invece, aprire il programma di giornata sul Campo 5 contro Ugo Humbert, testa di serie 29 e sotto 0-2 nei precedenti con il romano. Il vincitore affronterà uno tra Schwartzman e Rinderknech. In campo anche Lorenzo Sonego contro il qualificato Moreno De Alboran per conquistare un secondo turno in cui, speriamo, potrebbe incrociare Jannik Sinner. Prima partecipazione nel tabellone principale dello US Open per Matteo Arnaldi, chiamato a superare la prova Jason Kubler, giocatore che quest’anno ha superato il primo turno in tutti gli Slam finora disputati. Una buona occasione per il giovane ligure, che può mettersi in mostra e conquistare un successo importante.

Tra le azzurre, invece, Lucia Bronzetti sarà impegnata contro Borbora Krejcikova, in quella che si preannuncia una sfida proibitiva ma potrebbe regalare sorprese. Primo turno complicatissimo anche per Camila Giorgi, che dovrà vedersela sull’Arthur Ashe contro la padrona di casa Jessica Pegula e si troverà di fronte una proverbiale montagna da scalare. Martina Trevisan, invece, affronterà Yulia Putintseva, con l’occasione di rimettere in carreggiata una stagione che finora ha rispettato solo parzialmente le aspettative.

Alcaraz, Isner e altri campioni intramontabili

Il campione in carica, Carlos Alcaraz, aprirà oggi la caccia al secondo Major statunitense consecutivo e lo farà contro il tedesco Koepfer. L’attenzione del pubblico di casa sarà però concentrata sul Louis Armstrong, dove a chiudere il programma giornaliero sarà John Isner contro l’argentino Diaz Acosta. Long John potrebbe disputare oggi l’ultima partita in carriera, avendo annunciato che chiuderà il proprio percorso agonistico dopo questo torneo. Sarà una sfida interessante, dunque, per un giocatore che per anni ha tenuto sulle proprie, ampie, spalle il peso dell’eredità non semplice del tennis a stelle e strisce. Ora la nuova generazione statunitense si sta facendo largo, ma lo US Open saprà tributare il giusto omaggio alla carriera di un grande sportivo.

Da non perdere neanche l’esordio di Daniil Medvedev contro l’ungherese Balazs: il russo è considerato da molti la terza forza nel tabellone dietro a Djokovic e Alcaraz, per cui sarà interessante capire il livello che potrà mettere in campo per ribaltare le sorti di un torneo che ha già vinto due anni fa. Parlando di ex campioni, in campo oggi anche Murray e Wawrinka, pronti a stupire ancora, ma, soprattutto, Venus Williams. La regina del tennis americano scenderà in campo ventidue anni dopo la conquista dell’ultimo US Open e saprà certamente far emozionare il proprio pubblico. Per Aryna Sabalenka, che chiuderà il programma sull’Armstrong, non dovrebbero esserci problemi in vista contro la belga Zanevska.