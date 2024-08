US Open 2024, Sinner: “Primi turni Slam mai facili. Caso doping? Risposta fantastica dei fan”

“E’ stata una partita difficile, le prime non sono mai facili. Ci ho messo un po’ per prendere il ritmo, ma sono molto felice di come ho concluso la partita: spero possa darmi fiducia per la prossima“. Queste le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa dopo il successo ai danni di Mackenzie McDonald nel primo turno dello US Open 2024.

“I primi turni non sono mai facili, soprattutto negli Slam. Lui ha giocato un ottimo tennis, mentre io ho faticato un po’. Breakkarlo nel secondo set mi ha dato fiducia: da lì ho iniziato ad alzare il mio livello mentre lui è sceso un po’ – ha aggiunto il tennista azzurro, che poi ha parlato del caso doping – La risposta dei fan è stata fantastica: c’è stato molto supporto e sono molto felice. Sono molto felice di essere qui nella posizione in cui mi trovo, cerco di andare avanti giorno dopo giorno“.

Sinner ha poi ammesso: “Ero curioso di vedere quale sarebbe stata la reazione dei fan una volta scesa in campo, ma è stata molto positiva. Mi ha fatto molto piacere il supporto, anche giocare contro un americano è un po’ diverso. Sono felice di come ho gestito quella situazione, non è stato facile“. Sulle reazioni dei suoi colleghi, invece: “Non posso controllarle. Se ho qualcosa da dire a qualcuno lo faccio in privato perché sono questo tipo di persona. Nel complesso non è andata male, quindi ne sono felice“.

Il numero uno del mondo ha poi commentato la sua assenza alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Fin da inizio anno avevo detto che per me era uno degli obiettivi principali, se non l’obiettivo principale. Dopo essermi perso le prime a Tokyo, le seconde sarebbero state molto speciali per me, giocando anche a Parigi, che è in Europa, abbastanza vicino a casa. Se avessi avuto la possibilità di giocare, fisicamente, penso che sarei stato il più felice in quel momento. Perché rappresentare l’Italia per me è sempre un enorme privilegio e onore“.