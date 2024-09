US Open 2024, Sinner batte Fritz e scrive la storia del tennis italiano: New York è sua

Jannik Sinner gioca una finale da numero uno del mondo, spazza via in tre set il beniamino di casa Taylor Fritz e si laurea campione degli US Open 2024. 6-3 6-4 7-5 il punteggio con cui il tennista azzurro ha conquistato il match, in 2h15′ di gioco, diventando il primo italiano della storia a trionfare nello Slam americano.

MONTEPREMI E QUANTI SOLDI GUADAGNA

Nonostante l’1-1 nei precedenti e l’ottimo torneo disputato da Fritz, la differenza di valori in campo era significativa e per lo statunitense non c’è stato nulla da fare. Sinner è stato infatti superiore dall’inizio alla fine (ad eccezione di un paio di game nel terzo set) ed ha ottenuto con merito il successo, mettendo le mani sul secondo Slam del 2024 e della sua carriera, dopo l’Australian Open. Grazie a questo trionfo, Sinner supera quota 11.000 punti nel ranking e blinda ulteriormente il numero uno.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Ottima partenza di Sinner, che strappa la battuta all’avversario in avvio e consolida il break, issandosi sul 2-0. A causa di un passaggio a vuoto, però, perde la battuta poco dopo e viene raggiunto sul 2-2. Poco male visto che la differenza tra i due giocatori in campo è notevole e Sinner comanda lo scambio nella maggior parte dei casi, costringendo Fritz ad una strenua difesa oppure ad attendere un errore che spesso non arriva. Dal 3-2 in suo favore, lo statunitense perde quattro giochi consecutivi, subendo altri due break: per Sinner è un gioco da ragazzi imporsi 6-3 in 42 minuti di gioco e mettere il match in discesa.

Cambia il copione nella seconda frazione, in cui Fritz serve in maniera davvero impressionante e lascia appena due punti a Sinner in cinque turni. L’italiano però non è da meno e resta sempre avanti nel punteggio, fino al 5-4. Il game decisivo risulta essere il decimo, in cui Jannik fa due passi indietro in risposta e approfitta delle poche prime di servizio di Fritz. Risultato? Break, set Sinner (6-4) e titolo più vicino che mai.

Particolarmente rocambolesco infine il terzo set, in cui Sinner salva tre palle break in avvio e poi se ne procura due sul 3-2. Fritz però non molla, anzi riesce ad infiammare l’atmosfera con un paio di gran punti e strappa la battuta all’avversario, scappando sul 5-3. Proprio come accaduto ieri alla connazionale Pegula, tuttavia, la luce si spegne da un momento all’altro e Sinner ne approfitta per conquistare quattro giochi di fila, mettendo le mani su set, match e torneo.