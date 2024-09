US Open 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 2 settembre con Sinner e Paolini

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 2 settembre agli US Open 2024. Il torneo entra nel vivo con la seconda settimana e i due tennisti italiani rimasti in corsa scenderanno in campo per andare a caccia del pass per i quarti di finale. Jasmine Paolini scende in campo alle 17 per sfidare la ceca Muchova. Sessione serale invece per Jannik Sinner, che nella notte italiana affronta Tommy Paul. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti i campi di riferimento e gli orari italiani.

PROGRAMMA US OPEN 2 SETTEMBRE

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 – (18) Shnaider vs (6) Pegula

a seguire – Borges vs (5) Medvedev

Ore 01:00 – (1) Swiatek vs (16) Samsonova

a seguire – (1) Sinner vs (14) Paul

LOUIS ARMSTRONG STDIUM

Ore 17:00 – Muchova vs (5) Paolini

a seguire – (25) Draper vs Machac

a seguire – Wozniacki vs (22) Haddad Maia

Non prima delle 23:00 – (10) De Minaur vs Thompson