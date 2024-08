US Open 2024, Paolini: “Contenta di come ho gestito questa battaglia fisica e mentale”

Jasmine Paolini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in tre set in rimonta nel primo turno degli US Open 2024 contro la canadese Bianca Andreescu, campionessa a Flushing Meadows nel 2019. Queste le parole dell’azzurra: “È stato un match difficilissimo, alla fine ero stanca ma molto soddisfatta di averlo portato a casa. Nel primo set ho fatto tanta fatica, soprattutto di dritto non riuscivo a colpire bene la palla. C’era un po’ di nervosismo perché non riuscivo a sciogliermi e mi è sfuggito di mano. Nel secondo sono partita subito meglio, più rilassata e più aggressiva. Mi sono lasciata andare e da lì ho trovato sensazioni migliori. Il terzo set è stata una battaglia fisica e mentale in cui tutte e due abbiamo espresso un buon tennis. Sono contenta di come l’ho gestita“.

Paolini ha poi aggiunto: “Un primo turno Slam è sempre tosto, a maggior ragione contro una avversaria fortissima che questo torneo lo ha anche vinto. Nei giorni scorsi mi sono ripetuta che sarebbe stato un match duro e che dovevo fare prestazione per avere delle chances. Allo stesso tempo mi sono anche ripetuta che, se fosse andata male, ci poteva stare perché non può sempre andar bene. Ma è andata così, quindi sono felice“. Infine la numero 5 Wta ha parlato della sua prossima avversaria: “Con la Pliskova mi aspetto un altro match duro, ci ho giocato tanto tempo fa e non so esattamente cosa aspettarmi. Lei serve bene e cercherà di impostare il match su pochi scambi. Dovrò fare tanta attenzione in risposta e al servizio, essere reattiva e cercare, appena possibile, di farla muovere, anche perché se inizia a comandare lei diventa una molto pericolosa“.