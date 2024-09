US Open 2024, Errani e Vavassori nella storia: sono campioni nel doppio misto, Townsend/Young al tappeto

Sara Errani e Andrea Vavassori scrivono un’altra pagina di trionfo per il tennis italiano in questo 2024 fin qui da sogno. Allo US Open 2024 infatti il duo azzurro si è laureato campione slam nel doppio misto battendo in finale i due statunitensi Taylor Townsend e Donald Young. Vittoria sofferta ma ampiamente meritata per la coppia italiana, che ha giocato alla grande nei punti decisivi e alla fine ha vinto col punteggio di 7-6(0) 7-5 in un’ora e 28 minuti di gioco. Prosegue dunque l’annata strepitosa di Errani, che dopo l’oro olimpico a Parigi 2024 torna sul tetto di uno slam a distanza di 10 anni da Wimbledon 2014 vinto in coppia con Roberta Vinci.

Diventano dunque 6 gli slam vinti dalla bolognese, che ha già completato il grande slam nel doppio femminile. Prima vittoria invece per Vavassori, che in stagione aveva raggiunto la finale in coppia con Simone Bolelli agli Australian Open e al Roland Garros. Al terzo torneo insieme, Errani/Vavassori si tolgono dunque una grandissima soddisfazione, diventando inoltre la prima coppia interamente italiana a vincere uno slam nel doppio misto. Ultima partita in carriera invece per Donald Young, che non è riuscito a chiudere in bellezza una carriera che lo ha visto numero 1 da juniores, così come la compagna di doppio Taylor Townsend, senza però riuscire a bissare questi risultati anche a livello Atp.

LA CRONACA DEL MATCH – Nei primi game gli azzurri non riescono a trovare le giuste contromisure in risposta: il servizio in slice mancino di entrambi gli statunitensi fa male infatti sia a Errani che a Vavassori, che non riescono ad essere incisivi. Come risultato, la gara scorre rapida quando servono Townsend e Young, mentre sono più lottati i game con i due italiani in battuta: nel sesto game arriva la prima palla break per i due padroni di casa, ma sul deciding point Sarita è brava a parare due volte su Young, che poi sbaglia col dritto e consente a Vavassori di tenere il suo turno. I due azzurri salgono di livello soprattutto a rete, dimostrando una volta di più le loro qualità da doppisti, mentre dall’altra parte inizia a intravedersi qualche crepa nei due tennisti a stelle e strisce.

Sul 5-5 sbaglia due volte Young e arrivano due palle break per Errani/Vavassori: Townsend annulla la prima col dritto, ma capitola col rovescio sul deciding point successivo. Al primo spiraglio di luce dunque i due azzurri ne approfittano e vanno a servire per il set sul 6-5 con Errani. I due americani però non ci stanno e spingono in risposta, forzando due errori in fila di Vavassori: arriva subito il contro break che allunga ulteriormente il set. Il tie break però è un capolavoro dei due azzurri e non c’è storia: Errani e Vavassori non sbagliano una virgola, chiudono bene a rete e costringono gli avversari all’errore anche nei punti da fondo campo. Finisce con un eloquente 7-0, che permette alla coppia italiana di incamerare il primo set.

Nel secondo set l’inerzia è tutta a favore dei due azzurri, che spezzano per primi l’equilibrio nel quarto gioco, sfruttando qualche errore di troppo da parte dei due tennisti a stelle e strisce. Vavassori al servizio è perfetto e il duo azzurro vola sul 4-1. Quando sembra vicino lo striscione del traguardo arriva però un passaggio a vuoto per i due azzurri: Errani e Vavassori hanno infatti un calo di intensità che consente a Townsend e Young di recuperare il break di svantaggio e riavvicinarsi. Due brutti errori consecutivi di Young provano a rimettere avanti i due italiani, ma la sua controparte femminile salva tutto al deciding point e permette di ritrovare la parità sul 4-4. Vavassori ed Errani tengono facilmente il proprio turno di battuta, lo stesso fa Young in mezzo, e i due azzurri si assicurano quanto meno il tie break sul 6-5. Tie break che però non ci sarà perché il torinese risponde alla grande e procura quattro championship points alla coppia. Il terzo è quello buono, che porta Errani e Vavassori sul tetto dello slam di Flushing Meadows.