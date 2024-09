US Open 2024, Drake snobba Sinner: il rapper scommette 210mila dollari sulla vittoria di Fritz

Secondo Drake, sarà Taylor Fritz a vincere la finale dello US Open 2024 e conquistare il primo Slam della sua carriera. Sul suo profilo Instagram, l’artista ha infatti pubblicato la foto di una sua scommessa sul match in programma sull’Arthur Ashe Stadium dalle 20.00. Nonostante Jannik Sinner sia ampiamente favorito secondo i bookies, Drake ha voluto andare controcorrente ed ha puntato ben 210mila dollari sul tennista americano.

“Continuando il mio record come lo scommettitore sportivo più audace della storia con il maggior numero di sconfitte” ha scritto. Quello che può sembrare uno sgarbo, in realtà dovrebbe essere accolto con favore dai fan di Sinner. Drake non ha infatti una buona reputazione come scommettitore, al punto che negli ultimi mesi ha perso oltre un milione di dollari (resta però il dubbio se li abbia effettivamente scommessi o se si tratta semplicemente di accordi commerciali con le compagnie di betting) tra scommesse su NBA, NFL, eccetera tanto che sui social si è iniziato a parlare della “maledizione di Drake”.

Drake put a $210,000 bet on Taylor Fritz to beat Jannik Sinner today at the US Open.

“Continuing my record as the most daring sports better in history with the most losses ”

The Drake curse is real. Jannik in straight sets confirmed. pic.twitter.com/nHzOkyT5a9

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2024