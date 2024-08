US Open 2024, day 3: Musetti da favorito contro Kecmanovic, Bronzetti tenta il miracolo contro Sabalenka

Se per il match clou di giornata, anzi nottata, bisognerà attendere un bel po’ di ore, con Matteo Berrettini che affronta Taylor Fritz sul Louis Armstrong Stadium come secondo match dall’01:00 italiana, di carne al fuoco anche durante la sessione diurna ce n’è in abbondanza. Iniziano gli incontri di secondo turno a Flushing Meadows e tornano quindi in campo coloro che avevano superato il turno d’esordio lunedì. Tra questi c’è Novak Djokovic, atteso da un derby serbo sull’Arthur Ashe in notturna contro Laslo Djere che non dovrebbe creargli particolari problemi. Dovrebbe filare tutto liscio anche per l’altra campionessa dell’edizione 2023, ovvero Coco Gauff. La testa di serie numero tre del tabellone femminile aprirà la sessione sotto i riflettori contro la veterana Tatjana Maria in un altro match assolutamente gestibile come quello che l’ha vista dominare al primo turno la francese Gracheva. Tennis a stelle e strisce anche sotto il sole, con la sessione diurna dell’Ashe che vedrà in campo prima Madison Keys contro la giovane australiana Maya Joint e poi Frances Tiafoe contro il kazako Alexander Shevchenko.

ORDINE DI GIOCO

Come accaduto ieri, il Louis Armstrong è ancora il campo degli italiani. Non solo Berrettini, ma anche Lucia Bronzetti, chiamata a fare il miracolo contro la finaliste uscente Aryna Sabalenka come terzo match dalle 17:00. Ad aprire il programma sarà una sfida molto intrigante anche per contrasto di stili tra Paula Badosa e Taylor Townsend, mentre a seguire Alexander Zverev non dovrebbe patire troppo contro Alexandre Muller. In serale, prima di Berrettini, Victoria Azarenka se la vedrà contro un Clara Burel redue dall’incredibile vittoria in rimonta contro Sloane Stephens.

L’altro azzurro ancora in corsa nella parte bassa del tabellone maschile è invece Lorenzo Musetti. Il carrarino, nel migliore momento della sua carriera, ha debuttato superando per la prima volta in carriera Reilly Opelka. Il gigante americano non è più quello di qualch anno fa, ma per Lorenzo resta una vittoria molto importante sia per la tipologia di avversario affrontato che per il modo in cui è arrivata. Ennesima dimostrazione, per sua stessa ammissione, di come abbia fatto passi da gigante sotto il piano mentale. Ora deve dare continuità e cercare di conquistare per la seconda volta in carriera un posto al terzo turno dello Slam newyorkese. Di fronte avrà Miomir Kecmanovic, tennista che va molto “a periodi”, ma in grado di esprimere un ottimo livello di tennis. Lorenzo è avanti 2-1 nei precedenti, ma ha perso l’ultimo scontro diretto giocato a novembre nella semifinale di Coppa Davis. Questa volta, però, i due ci arrivano in maniera del tutto opposta e Lorenzo è il favorito della contesa.

Tra gli altri incontri di giornata spicca un Ruud-Monfils da non perdere, con il norvegese che di certo non ha brillato negli ultimi mesi e l’eterno francese che ha sempre in faretra sprazzi di grande tennis. Ben Shelton ha esordito bene e ora affronta anche lui un veterano del circuito quale Roberto Bautista-Agut, il quale però durante il match contro Nardi non è sembrato sugli stessi livelli di quanto fatto vedere due mesi fa sull’erba di Wimbledon. L’oro olimpico Qinwen Zheng dopo essere sopravvissuta a un sorteggio complicatissimo al primo turno che l’aveva messa contro Amanda Anisimova, ora sfida la maggiore delle Andreeva, ossia Erika.