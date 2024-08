US Open 2024, day 1: Djokovic e gli americani sull’Arthur Ashe, sei azzurri cercano il secondo turno

L’attesa è finita, finalmente cominciano gli US Open, quarto e ultimo Slam del 2024. Si preannuncia particolarmente equilibrato il torneo di scena a New York, dove tra Alcaraz, Sinner e Djokovic non c’è un vero favorito e l’impressione è che possa esserci spazio anche per delle sorprese (magari anche a tinte azzurre). Sarà proprio l’oro olimpico, Novak Djokovic, l’unico big a scendere in campo nella giornata di lunedì 26 agosto. Il serbo sfiderà nella sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium il qualificato Albot: sul match in sé c’è poco da dire vista la differenza di valori in campo, mentre sarà interessante vedere in che condizioni sarà il serbo, che tra un acciacco e l’altro non si è allenato come pianificato negli ultimi giorni. Prima del match di Nole, a sorpresa non è stata programma la sfida della campionessa in carica Coco Gauff – che sfiderà invece Gracheva in sessione diurna – bensì un’altra ex campionessa come Sloane Stephens, opposta a un’altra francese, Burel. Ad inaugurare il programma sarà invece Ben Shelton, che incontra il campione del 2020 Dominic Thiem.

ORDINE DI GIOCO LUNEDI’ 26 AGOSTO

Tanti giocatori a stelle e strisce anche sul Louis Armstrong Stadium, dove si parte con Zhang-Anisimova. Spazio poi a Fritz, Keys, Tiafoe (derby con Kovacevic) e infine ad Aryna Sabalenka, fresca vincitrice a Cincinnati e favorita numero uno per il titolo. Relegato al terzo campo per importanza, il Grandstand, invece Alexander Zverev, che debutta contro il connazionale Marterer. Dopo di lui toccherà a Paula Badosa, contro Golubic, a un match vintage tra Monfils e Schwartzman, e infine a Vika Azarenka, che ha pescato la regina della qualificazioni, l’ucraina Starodubtseva (12 vittorie e 0 sconfitte nel 2024).

Per quanto riguarda gli italiani, saranno sei quelli che scenderanno in campo per garantirsi il pass per il secondo turno. Si parte alle 17 con Luca Nardi, che va a caccia dell’impresa contro lo spagnolo Bautista Agut. Il pesarese sta attraversando un momento difficile, specialmente a causa di problemi fisici, ed arriva all’appuntamento con una sola vittoria negli ultimi nove incontri giocati. Toccherà poi a Matteo Berrettini, atteso da una passeggiata di salute contro Ramos (la cui vittoria è data addirittura a 15), che ha preparato il torneo giocando dei Challenger sulla terra rossa in Europa e non sembra poter impensierire l’azzurro.

Spazio poi a Lorenzo Musetti, che ritrova per la quarta volta in carriera Reilly Opelka. L’azzurro è sotto 3-0 nei precedenti ma stavolta scenderà in campo con i favori del pronostico visto che sta attraversando un ottimo momento di forma e che il suo avversario è reduce da un lungo infortunio. Fondamentale breakkare il bombardiere americano il prima possibile per non rischiare di ritrovarsi al tie-break. Proibitivo invece l’impegno di Martina Trevisan, che ha pescato Taylor Townsend e sarà chiamata ad un miracolo per sperare di avere chance. La statunitense sta infatti giocando il miglior tennis della sua vita e nei due 1000 nordamericani ha ottenuto quarti e ottavi.

Partirà sfavorito, ma di poco, anche Luciano Darderi, il quale potrà però giocarsela contro Sebastian Baez. I due si sono già affrontati tre volte quest’anno ed hanno dato vita a grandi battaglie, quindi tutto lascia pensare che ciò possa accadere anche a Flushing Meadows, su una superficie che nessuno dei due predilige. Baez ha più esperienza, ma l’azzurro sa come metterlo in difficoltà e potrà strappargli almeno un set.

Infine, sarà il turno di Lucia Bronzetti, che debutta contro la sorpresa di Wimbledon nonché finalista la scorsa settimana a Monterrey, la neozelandese Lulu Sun. Occasione interessante per l’azzurra, la quale non scenderà in campo con i favori del pronostico ma potrà dire la sua, sia perché già la scorsa settimana a Cincinnati aveva affrontato la 23enne perdendo in due set lottati, sia perché sarà decisamente più fresca della rivale. Tutto pronto dunque per l’inizio degli US Open: appuntamento alle 17.00 italiane.