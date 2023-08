Us Open 2023: Kubler si ritira contro Arnaldi, cosa succede con le scommesse

Jason Kubler si è ritirato contro Arnaldi dopo aver perso il primo set e il primo game del secondo set e in molti si chiedono cosa succede con le scommesse per questo incontro degli Us Open 2023. La risposta è semplice: chi ha puntato sulla vittoria dell’azzurro incasserà la vincita in modo regolare, visto che l’incontro è iniziato, chi aveva puntato sull’australiano perde la scommessa singola o multipla. Inoltre, sono validi tutti quegli eventi eventualmente giocati all’interno del singolo primo set, visto che si è regolarmente concluso.