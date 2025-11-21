Il pilota McLaren chiude davanti ad Antonelli nelle FP2. Ferrari in evidenza al mattino con Leclerc, poi rallentato da un sospetto problema al cambio

Lando Norris si prende la copertina del venerdì del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesima tappa del Mondiale di Formula 1. Il britannico della McLaren ha firmato il miglior crono della giornata nella seconda sessione di prove libere, con un tempo di 1:33.602.

Una sessione, però, segnata da diversi imprevisti: due bandiere rosse e interruzione anticipata a causa di un problema di sicurezza legato a un tombino – una dinamica che richiama quanto accaduto nel 2023 sullo stesso tracciato cittadino.

Alle spalle di Norris chiude Andrea Kimi Antonelli su Mercedes, staccato di appena 29 millesimi, mentre Charles Leclerc conquista il terzo tempo (+0.161). Il monegasco della Ferrari era stato protagonista al mattino, risultando il più veloce della FP1 in 1:34.802, davanti a Alexander Albon e Yuki Tsunoda.

Leclerc bene al mattino, poi stop nel finale di FP2

Nel pomeriggio Leclerc ha comunque impressionato per passo e velocità, ma la sua sessione si è conclusa con qualche apprensione: un sospetto problema al cambio lo ha costretto a fermarsi a bordo pista negli ultimi minuti della sessione.

Giornata più complessa per Lewis Hamilton, undicesimo nella FP1 e decimo nella FP2 dietro a Max Verstappen.

In difficoltà anche Oscar Piastri: ottavo nel primo turno, solo quattordicesimo nel secondo.

FP1 – Risultati completi

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:34.802 Alexander Albon (Williams) – 1:34.968 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:35.071 Max Verstappen (Red Bull) – 1:35.109 Carlos Sainz (Williams) – 1:35.179 Lando Norris (McLaren) – 1:35.258 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:35.299 Oscar Piastri (McLaren) – 1:35.450 George Russell (Mercedes) – 1:35.534 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:35.538

FP2 – Risultati completi