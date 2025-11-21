Il colosso televisivo estende l’accordo per il quadriennio 2027-2031 e continuerà a trasmettere UEFA Champions League, Europa League e Conference League con oltre 500 partite a stagione.

La grande casa del calcio europeo resterà su Sky e NOW ancora a lungo. Sky Italia ha infatti ottenuto anche per il periodo 2027-2031 i diritti in esclusiva per la diffusione delle competizioni UEFA sulle proprie piattaforme, assicurando ai propri abbonati un’offerta senza rivali: 184 delle 203 partite stagionali di UEFA Champions League e l’intero pacchetto delle 342 gare di UEFA Europa League e UEFA Conference League.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un’offerta europea senza precedenti

La nuova UEFA Champions League — rafforzata dal format rinnovato, con più squadre, più incontri e un calendario più esteso — continuerà a essere trasmessa da Sky e NOW fino al 2031, sommando quattro nuove stagioni a quella attuale e alla già acquisita annata 2026-2027.

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha commentato così il rinnovo:

“Essere main partner della UEFA è per noi motivo di grande orgoglio. Offrire ai nostri clienti, in esclusiva fino al 2031, i migliori match del calcio europeo conferma la forza della Casa dello Sport e il nostro impegno per un’esperienza sempre più ricca e coinvolgente”.

Tutte le coppe europee, tutto l’anno

Il calendario delle competizioni UEFA continuerà a coprire 11 mesi su 12, con una fase finale a 36 squadre riunite in un unico grande girone.

Nel dettaglio, Sky trasmetterà:

184 partite di UEFA Champions League , incluse quelle dei Playoff

189 incontri di UEFA Europa League

153 match di UEFA Conference League

Le tre finali delle rispettive competizioni

La UEFA Super Cup

Complessivamente, gli abbonati potranno seguire 526 partite a stagione, arricchite dall’appuntamento con Diretta Gol, dai migliori strumenti tecnologici e da un impianto editoriale che continuerà a raccontare storie, imprese e gol dei top club europei e delle squadre italiane impegnate nelle coppe.