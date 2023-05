Trofeo Bonfiglio 2023: dal 20 maggio via alla 63esima edizione

Il 20 maggio, a Milano, si apriranno le qualificazioni della nuova edizione del trofeo Bonfiglio, il torneo tennistico Under 18 che da quest’anno sarà denominato J500. I partecipanti provengono da 47 Paesi sparsi per il mondo e alcuni nomi destano particolare attenzione: nella categoria maschile spicca Rodrigo Pacheco Mendez, quinto nel ranking internazionale, mentre tra le ragazze è la sedicenne giapponese Sara Saito, quarta nel ranking, ad essere la favorita.

Il tricolore verrà rappresentato da diverse tenniste: la diciottenne Federica Urgesi, decima nel ranking mondiale, Francesca Pace e Alessandra Teodosescu. Nella categoria maschile, invece, sono due gli italiani iscritti: Federico Bondioli, tredicesimo in classifica, e Federico Cinà. A questi nomi si aggiungeranno quelli di chi riuscirà a superare la fase di qualificazione.

La presidente del Tennis Club Milano Bonacossa, Elena Buffa di Perrero, ha dichiarato: “Affrontiamo questa 63ª edizione del torneo, come sempre, nel rispetto della tradizione e in un grande slancio verso il futuro, con l’entusiasmo che ci ha sempre caratterizzato. Stiamo vivendo un momento d’oro per il tennis italiano e questo sarà un maggio molto speciale con il nostro torneo che arriva subito dopo le due settimane degli Internazionali d’Italia”.

Anche Marco Riva, presidente CONI della Lombardia, ha preso la parola: “Al Trofeo Bonfiglio, i valori olimpici legati al rispetto, all’amicizia e all’eccellenza sono di casa e posso solo augurarmi che la splendida atmosfera che si respira al Tc Milano continui a ispirare lo sport lombardo e non solo”.