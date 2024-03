Tennis, WTA Bogotà: Brancaccio batte Lamens e accede al tabellone principale

Al WTA di Bogotà, Nuria Brancaccio batte Suzan Lamens e accede al tabellone principale del torneo. L’atleta azzurra di Torre del Greco batte con facilità l’avversaria olandese, che fatica per tutta la durata del match. Brancaccio firma ben otto break e ha la meglio sia nel primo che nel secondo set. Poco spazio per Lamens, che non riesce a gestire il servizio e perde in una frazione ridotta di tempo contro l’italiana, che seppur non perfetta è in grado di conquistare una vittoria fondamentale per lei. La tennista non tornava nel circuito WTA da ben otto mesi, con l’ultima apparizione che risaliva al torneo di Palermo dello scorso anno.